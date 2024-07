W tym tygodniu modowa prasa w Polsce została poszerzona o dwutygodnik "Flesz. Styl & Gwiazdy". Felietonistką nowego magazynu została Kasia Tusk, znana z prowadzenia modowego bloga, prywatnie córka premiera Polski Donalda Tuska.



Kasia we "Fleszu" doradza kobietom jak stworzyć modne stylizacje, nie tracąc przy tym fortuny. A także podpowiada co i jak należy nosić, aby zakryć mankamenty figury i wyeksponować w niej to co w niej najlepsze.



W pierwszej odsłonie swojej rubryki Kasia Tusk zwraca uwagę na łączenie czerwieni i granatu. Więcej na ten (i nie tylko) temat w aktualnym numerze magazynu "Flesz".

