Katarzyna Szklarczyk i Patryk Grudowicz pojawili się dziś w towarzystwie Michała Piróga w "Dzień Dobry TVN", aby opowiedzieć o swoim związku i najnowszej edycji programu "Top Model". W lutym tego roku zwyciężczyni siódmej edycji oraz zwycięzca szóstej ogłosili, że są parą! Teraz zdradzili, że ze sobą mieszkają.

Poznali się na planie wspólnej sesji zdjęciowej. Bardzo się polubili, ale nie myśleli, że przyjaźń może przerodzić się w coś więcej. To Kasia zrobiła pierwszy krok:

To ja zrobiłam pierwszy krok. Napisałam do niego. To był w sumie pierwszy raz, jak w ogóle napisałam pierwsza do chłopaka. No, ale opłacało się - powiedziała Kasia.



Dostałem wiadomość na Instagramie. Napisała do mnie, czy mam ochotę się poznać. Pomyślałem sobie, że czemu nie. Byłem pewien, że robi to w jakimś interesie - dodał Patryk.