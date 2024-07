Kasia Sowińska od dłuższego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, a od kilku miesięcy realizuje się jako piosenkarka. Aktywnie koncertuje z jednym z najpopularniejszych muzyków z Ameryki Południowej. Ostatnio wystąpiła na jednej scenie z legendami pokroju Prince'a czy Diany Ross. Przypomnijmy: KILKADZIESIĄT tysięcy ludzi na koncercie Kasi Sowińskiej w Ameryce

Jej kariera w Ameryce nabiera coraz większego tempa - ostatnio została zaangażowana do kampanii Avonu w Meksyku, która ma przeciwdziałać zachorowaniom na raka wśród kobiet. Sowińska jako ambasadorka pojawi się na plakatach, które już są dostępne w sieci. Sprawdziliśmy w oficjalnych źródłach.

Meksykański oddział Avonu przy okazji promowania kampanii z Sowińską zdradził też jedną sensacyjną informację - przedstawił bowiem Kasię jako nową dziewczynę Luisa Miguela! 43-letni Meksykanin to prawdziwa legenda latynoskiej muzyki i obecny pracodawca Sowińskiej - to właśnie z nim koncertuje Polka. Luis Miguel ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym Grammy, a jego trasy koncertową zarabiają nawet do kilkudziesięciu milionów dolarów

Kasi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Poniżej plakat kampanii Avon i jej wybranek. Pasują do siebie?

Zobacz: Sowińska wyróżniona przez amerykański "Harper's Bazaar"

Kasia Sowińska na imprezie z Joan Collins: