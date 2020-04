Kasia Kowalska przerywa milczenie w sprawie córki! Ma bardzo ważną prośbę 

Kasia Kowalska przerwała milczenie i napisała wzruszający post skierowany do fanów. Przypomnijmy - kilka dni temu córka Kasi, Ola, trafiła do szpitala. W dramatycznym nagraniu wokalistka poinformowała:

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - powiedziała Kasia Kowalska na Instagramie.