Kasia Kowalska ma ważny apel związany z koronawirusem! Koniecznie go wysłuchajcie 

Kasia Kowalska przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. Jej córka przebywa bowiem w jednym z angielskich szpitali, gdzie lekarze walczą o to, aby wyleczyć ją z koronawirusa. To skłoniło Kasię Kowalską do zamieszczenia ważnego apelu na Instagramie. Zobaczcie, o co gwiazda poprosiła swoich fanów.

Kasia Kowalska dziękuje lekarzom, którzy walczą z koronawirusem

Jak już wspomnieliśmy, Ola Kowalska, córka znanej polskiej piosenkarki, kilka dni temu trafiła do szpitala. Jak się okazało, 23-latka zachorowała na koronawirusa. W piątkowy wieczór Kasia Kowalska opublikowała na swoim Instagramie dramatyczne nagranie, w którym wyznała, że lekarze pytali ją o zgodę na intubację córki. Na szczęście na drugi dzień gwiazda dodała kolejny wpis, w którym uspokoiła fanów i zdradziła, że stan Oli jest już stabilny.

Teraz z kolei Kasia Kowalska miała do przekazania swoim obserwatorom ważny apel. Piosenkarka poprosiła ich, aby w niedzielę o 17 wyszli na balkon lub stanęli w oknie i oklaskami podziękowali lekarzom za ich heroiczną pracę oraz zaangażowanie w walce z koronawirusem.

Ola, córka Kasi Kowalskiej, walczy o powrót do zdrowia. Trzymamy za nią kciuki!