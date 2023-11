1 z 5

Jesienny sezon "Barw Szczęścia" zapowiada się jeszcze ciekawiej, niż mogło nam się wydawać wcześniej! Kiedy wątek Krzepińskiego (Marek Kossakowski) zacznie dobiegać końca, emocji dostarczy nam historia Kasi Górki (Kasia Glinka). Bohaterka kilka miesięcy temu wyleciała do Dubaju na roczny kontrakt, by pracować w luksusowym hotelu jako trenerka fitnessu. Co jakiś czas przylatuje z synkiem do Polski, by odwiedzać ojca i męża. Jej najbliższa wizyta będzie bardzo krótka, a po powrocie do pracy czekają ją traumatyczne przeżycia. Sprawdźcie na następnej stronie co dokładnie się wydarzy!

