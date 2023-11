Już nie tylko fitness, ćwiczenia i taniec! Przed Kasią Dziurską zupełnie nowe wyzwanie. Jak udało nam się dowiedzieć gwiazda "Dance Dance Dance" zagra w filmie "Sweat" uznanego szwedzkiego reżysera. Poznajcie szczegóły!

Kasia Dziurska zagra w filmie!

Zdjęcia do filmu "Sweat" w reżyserii Magnusa von Horna, laureata Złotych Lwów i Paszportu "Polityki", rozpoczną się jesienią tego roku. Dziurska zagra trenerkę fitness, przyjaciółkę głównej bohaterki. Gwiazda jest bardzo podekscytowana nowym wyzwaniem i nie może doczekać się pracy na planie. Czy film z Kasią okaże się sukcesem? Jak myślicie?

Kasią Dziurską poznaliśmy w "Tańcu z Gwiazdami" jako Mistrzynię Świata w Fitness Figure Classic. Razem z Tomaszem Barańskim doszła aż do finału ósmej edycji. Następnie pojawiła się w programie "Dance Dance Dance" wraz ze swoim życiowym partnerem, Emilianem Gankowskim. Zajęli wysokie, trzecie miejsce, choć to solowe występy Kasi podobały się widzom i jurorom najbardziej. Tuż po zakończeniu zdjęć do show TVP Emil postanowił oświadczyć się partnerce. Niedawno para wzięła udział w wyjątkowym odcinku "Project Lady", nagrywanym w redakcji Party.pl.

Kasia i Emil świata poza sobą nie widzą!

East News