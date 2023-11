Kasia Dziurska i Emil Gankowski są ostatnio jednymi z najgorętszych gwiazd. O ich udziale w programie "Dance, Dance, Dance" mówili wszyscy. Kasia i Emil zaprezentowali się tam jako kochająca i wspierająca się para. Tuż po zakończeniu show zakochani zaręczyli się, o czym poinformowali swoich fanów na Instagramie. Kasia Dziurska i Emil Gankowski lubią dzielić się tam swoimi szczęśliwymi chwilami. Ostatnio na Instagramie Kasi pojawiło się również ich bardzo intymne zdjęcie. Zobaczcie sami!

Kasia Dziurska pozuje niemal nago na Instagramie

Kasia i Emil zawodowo zajmują się fitnessem. Oboje mogą się pochwalić doskonałymi sylwetkami. Wymaga to od nich dużo wyrzeczeń. Dieta, regularne ćwiczenia - to ich chleb powszedni. Jednak efekty są zdumiewające! Kasia lubi eksponować swoje zgrabne ciało. Na jej Instagramie co jakiś czas pojawiają się kuszące zdjęcia. Tak było również tym razem. Kasia opublikowała zdjęcie, na którym jest niemal naga! Na fotografii widać także Emila, który zasłania jej piersi.

Każda kobieta zasługuje na kogoś, kto nazwie ją swoim skarbem, kto ją pocałuje, przytuli, zatrzyma, nie pozwoli odejść, nie będzie jej oszukiwać, otrze łzy gdy płacze. Na kogoś, kto nie da jej powodów do zazdrości ale sprawi, że inne kobiety będą zazdrościć właśnie jej ... Em ❤️ #fakeoffpoland#love#partner - napisała pod fotografią Kasia Dziurska.

Jak oceniacie to zdjęcie? Powinna pokazywać tak odważne ujęcia?

Kasia i Emil mogą pochwalić się doskonałymi sylwetkami

