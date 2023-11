Jakiś czas temu Kasia Bosacka mocno skrytykowała Roberta Lewandowskiego za jego udział w reklamie Coca-Coli:

Panie Robercie Lewandowski naprawdę wstyd! Jest Pan sportowcem uwielbianym przez miliony Polaków także tych najmłodszych, pana żona jest propagatorką zdrowego jedzenia a reklamuje pan napoj gazowany z kofeiną, ten najbardziej znany na świecie, ten który jest jedną z przyczyn otyłości. Szkoda że kasa jednak jest najważniejsza... - napisała Bosacka na swoim Facebooku.

Minęło kilka miesięcy, a znany piłkarz przestał być ambasadorem napoju (ze względu na to, że został twarzą innego)! Co na to Kasia Bosacka? Czy pochwala jego decyzję i czy czuje, że miała na nią wpływ? Zobaczcie nasz wywiad z gwiazdą TVN Style!

