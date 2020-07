Karolina Szostak pokazała się bez grama makijażu! Poznalibyście ją?

Karolina Szostak tym razem postanowiła pokazać się swoim fanom w totalnie naturalnej wersji. Do zdjęcia zapozowała bowiem bez grama makijażu! Fani są zachwyceni i uważają, że gwiazda powinna jak najczęściej występować właśnie w takiej odsłonie. Sami zobaczcie i oceńcie, czy widzicie dużą różnicę!

Karolina Szostak pokazała się bez makijażu

Karolina Szostak przeszła jedną z największych metamorfoz, jakie widział polski show biznes! Zmiana w wyglądzie znanej dziennikarki jest niesamowita, bowiem gwiazda schudła ponad 30 kg i wygląda na to, że nie zamierza zwalniać tempa! W dalszym ciągu przestrzega zasad zdrowego odżywiania, dzięki czemu nie wystąpił u niej efekt jojo. Dziennikarka jest niesamowitą inspiracją dla swoich fanów, którzy podziwiają efekty jej spektakularnej zmiany.

Tym razem Karolina Szostak postanowiła pokazać się swoim fanom w wersji bez makijażu. Na jej twarzy nie dopatrzymy się fluidu, czy sztucznych rzęs. Gwiazda w takiej odsłonie wygląda naprawdę pięknie. Również fani w komentarzach pod postem zaznaczyli, że w takiej wersji wygląda świetnie!

- Piękna naturalna kobieta 🌸🌸🌸 - Bez makijżu na plus😉 - Ślicznie ❤️ - piszą fani.

Zdjęcie nie zostało także "podrasowane" żadnymi filtrami, dlatego możemy zobaczyć jak gwiazda Polsatu wygląda na co dzień. W opisie pod zdjęciem dziennikarka dodała, że na co dzień używa naturalnych kosmetyków do pielęgnacji, które zawierają w sobie między innymi wyciąg z buraka, selera, dyni czy ogórka. Zobaczcie zatem sami jak wygląda Karolina Szostak bez makijażu! Prawda, że jest piękna?

Instagram/Karolina Szostak

Metamorfoza Karoliny Szostak jest naprawdę niesamowita!

East News

Gratulujemy tak spektakularnych efektów!