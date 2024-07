Karolina Malinowska choć jest matką trzech ruchliwych chłopców, bardzo stara się dbać o siebie. Była modelka regularnie ćwiczy z Ewą Chodakowską. Ostatnio pochwaliła się też jakich używa kosmetyków. Zobacz: Karolina Malinowska pokazała bez jakich kosmetyków nie rusza się z domu

Gwiazda udzieliła ostatnio szczerego wywiadu do najnowszego magazynu "Flesz", w którym co nieco opowiedziała o sobie i swoim życiu prywatnym. W rozmowie została poruszona również kwestia otrzymywania niemoralnych propozycji od wpływowych ludzi. Malinowska zauważyła jednak, że nie zdarzało się to, a ostatnio ktoś podejrzany do niej napisał na Facebooku per piękna, co ją mocno zdziwiło:

Gdy zobaczyłam wiadomość od pana z arabsko brzmiącym nazwiskiem zaczyna się od słów: "Hello beautiful model Karolina", to od razu ją skasowałam. Uśmiałam się tylko, że jak ktoś zaczyna pisać do mnie per piękna, to już wiem, że chyba dobrze nie widzi. Mam świadomość, że do piękności nie należę. Nie jestem typem, za którym faceci nie oglądają się na ulicy. Byłam dobrą modelką, bo mam buzię, którą łatwo można zmienić.

