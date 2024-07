Karolina Malinowska pojawiła się wczoraj w restauracji Some Place Else w warszawskim Sheratonie, by uczcić 13. urodziny magazynu Viva! Moda. Była modelka raz jeszcze postawiła na ubrania, które kupiła przez internet. Tym razem Karolina miała na sobie granatowy kombinezon z drapowaniami.

Karolina Malinowska, swój kombinezon znalazła w kolekcji Michaela Korsa, a raczej tańszej linii projektanta Michael - Michael Kors. Kombinezon na Zalando.pl, w największym internetowym sklepie w naszym kraju kosztuje 979 złotych. Jak wam się podoba najnowsza stylizacja modelki i jej najnowszy outfit?

