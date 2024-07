Nowy rok przyniósł kolejne dowody na to, że w relacji Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana na rzeczy jest coś więcej, niż tylko wspólna wizyta w kinie. Do sieci trafiły zdjęcia byłego piłkarza, który opuszczał dom Perfekcyjnej po całonocnej wizycie. Jak na razie żadna ze stron nie określiła bliżej, co tak naprawdę ich łączy. Bliski temu wyznaniu był Majdan. Przypomnijmy: "Gosia to atrakcyjna kobieta"

Sprawie bliżej postanowiła się przyjrzeć Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka na łamach cotygodniowej rubryki "Bomba tygodnia" we "Wprost" napisała tak:

Paparazzi chyba pomimo zimna mają przed domem Rozenek namiot albo ziemiankę. Udowodnili, że Majdan wchodzi tam wieczorem i wychodzi rano, czyli pewnie nocuje. I chyba nie na klatce ani w piwnicy i raczej nie u byłego męża Rozenek, który mieszka przez ścianę. Majdan wychodząc miał w ręku sweter i książkę. To proste, drodzy plotkarze. Ona mu perfekcyjnie pierze sweter, co pokazywała już w telewizji, i potem razem czytają książki. A sweter dosycha.

Taki żarcik. A tak na serio - kibicujecie tej miłości? Przebiją "ciało astralne"?

