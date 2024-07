Karolina Korwin Piotrowska pisze kolejną książkę! Dziennikarka tym razem podjęła temat show-biznesowy, a książka będzie nosić tytuł "#sława. Supermarket z celebrytami". Podczas konferencji ramówkowej TVN Style Karolina Korwin Piotrowska zdradziła w rozmowie z Party.pl, o czym dokładnie będzie jej nowe dzieło:

Mam nadzieję, że udowodnię, że królowa Wiktoria, gdyby dzisiaj miała konto na Instagramie, to byłaby królową, przy której Jessica Mercedes by się schowała. Jej główną cechą będzie to, żebyśmy przeprosili się ze słowem celebryta. Żeby to nie było tak, że Edyta Górniak się obraża na kogoś, że nazwał ją celebrytką, bo ona jest celebrytką. Pytanie, jaki komunikat wysyła swoją obecnością medialną. W Polsce to jest obelga, a ja będę próbowała udowodnić ludziom, że wszyscy jesteśmy celebrytami.