Karolina Gilon Boże Narodzenie zawsze spędzała z najbliższą rodziną, ale w tym roku jej mamie najprawdopodobniej nie uda się przyjechać z Danii. Karolina ma nadzieję, że znajdzie się dla niej miejsce przy jakimś wigilijnym stole...

Boże Narodzenie zawsze spędzaliśmy z mamą i bratem. W tym roku może się to nie udać. Jestem przyzwyczajona do rozłąki z rodziną, więc jakoś uda mi się to przetrwać. Moja mama wyjechała za granicę od mojego 15 roku życia i jej tu nie było - mówi nam modelka.