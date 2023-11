Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko będą we wrześniu obchodzić 10 rocznicę ślubu. Jak wiele par, tak samo i oni, mieli lepsze i gorsze chwile. Kilka lat temu pisano o poważnym kryzysie w ich małżeństwie. Teraz są szczęśliwi, jak nigdy wcześniej. W wywiadzie udzielnym dla magazynu „Flesz", Karolina Ferenstein-Kraśko zdradza receptę na udany związek.

Często myślę nad tym, dlaczego jednym się udaje, a innym nie. Jest to niewytłumaczalne. Może czujesz, że ten człowiek jest ci pisany i chcesz ze swoim partnerem spędzić resztę życia? Związek jest sinusoidą, są chwile euforii, potem gorsze momenty, a później znowu jest wspaniale. Gdyby było ciągle tak samo, pewnie byłoby nudno. Im jestem starsza, tym bardziej to rozumiem i akceptuję - mówi we „Fleszu" Karolina Ferenstein-Kraśko.