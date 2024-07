Tomasz Karolak po raz drugi zostanie ojcem. Jak donosi dwutygodnik "Show", partnerka aktora, Viola Kołakowska jest w ciąży od trzech miesięcy. Para która ma już czteroletnią córkę Lenę szuka obecnie wygodnego domu, w którym zamieszkają jak prawdziwa rodzina.

Ostatnio media donosiły, że związek Karolaka i Kołakowskiej przechodzi kryzys. Tymczasem ciąża jest najlepszym dowodem na to, że wszystko w ich relacja poprawiła się.

"Show" donosi także, że Kołakowska źle znosiła pierwszą ciążę i boi się by sytuacja nie powtórzyła się także teraz. Z kolei Karolak w wielu wywiadach podkreślał, że mimo 40-stki wciąż drzemie w nim dusza nastolatka. Czy podwójne ojcostwo zmieni jego podejście do życia i doprowadzi z Violą Kołakowską do ołtarza? Póki co wiadomo, że zobowiązał się znaleźć wymarzony dla całej trójki (a wkrótce czwórki) dom.

AfterParty.pl gratuluje!