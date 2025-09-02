Karol Strasburger to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat związany z programem „Familiada”, stał się jedną z ikon polskiej telewizji. Jego charakterystyczny styl, dystans do siebie i profesjonalizm to cechy, które go wyróżniają. Co więcej, prowadzący teleturniej w Dwójce słynie też ze swoich charakterystycznych żartów, które przez niektórych nazywane są wprost "sucharami". Karol Strasburger zazwyczaj chroni swoje życie prywatne i nie ujawnia zbyt wielu informacji, ale ostatnio zrobiła to Katarzyna Dowbor. Tylko spójrzcie na kadr, który opublikowała. Miłość kwitnie!

Reklama

Karol Strasburger w wyjątkowym ujęciu z żoną

Karol Strasburger prywatnie jest związany z Małgorzatą Weremczuk, z którą wziął ślub 10 sierpnia 2019 roku. Parę dzieli spora różnica wieku, co początkowo wzbudzało spore emocje, bo Małgorzata jest o 37 lat młodsza od Karola. Para jest rodzicami córki Laury, która urodziła się w listopadzie 2019 roku, co sprawiło, że Karol Strasburger został tatą po raz pierwszy w wieku około 72 lat.

Małżeństwo od lat mocno chroni swoją prywatność i podjęli decyzję o ograniczonej obecności w mediach, oboje świadomie odmawiają wielu zaproszeniom do wspólnych występów publicznych, skupiając się na życiu rodzinnym i prywatności. Od czasu do czasu w mediach społecznościowych pokazują jednak rodzinne zdjęcia, które w szczególności doceniają fani prezentera. Ostatnio pochwalił się radosną nowiną, a teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcie, które wzbudza emocje.

Katarzyna Dowbor pokazała wyjątkowe zdjęcie Karola Strasburgera z żoną

Karol Strasburger, choć nie pokazuje się na ściankach, to chętnie bierze udział w dużych imprezach aktorskich. Ostatnio w Zamku Książ na Dolnym Śląsku odbyły się 27. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd ArtCup 2025. Na tym wydarzeniu nie zabrakło największych gwiazd polskiego kina, a wśród nich pojawił się sam Daniel Olbrychski.

Katarzyna Dowbor na swoim instagramowym koncie umieściła obszerną relację z wydarzenia, a na jednym ze zdjęć widać Karola Strasburgera z żoną, która czule go przytula. Parę łączy wyjątkowa wieź i po raz kolejny udowadniają, że łączy ich prawdziwe uczucie.

Tylko spójrzcie na ten wyjątkowy kadr! Widać, że miłość między nimi nadal kwitnie.

Reklama

Zobacz także: Tomasz Karolak zdradza, jakim jest tatą w życiu prywatnym. Jak wiele ma wspólnego z Ludwikiem Boskim?