Delia Cosmetics proponuje kolekcję magnetycznych emalii do paznokci Delia Magnetic. Linia składa się z innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie lakierów w ośmiu kolorach. Magnetyczne opiłki zawarte w emalii tworzą fantazyjne wzory na płytce paznokcia, dając niepowtarzalny efekt.

Delia Magnetic, to polska odpowiedź na światowe trendy rynku kosmetycznego w zdobieniu paznokci. Polecane są kobietom, które chcą zrobić oszałamiające wrażenie w czasie tegorocznego karnawału.

Poniżej przedstawiamy mały instruktaż jak uzyskać najlepszych efekt używając magnetycznych lakierów:

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć emalią w celu równomiernego rozmieszczenia metalizowanych pigmentów. Następnie po pomalowaniu paznokcia wybranym kolorem należy przyłożyć go do magnetyzera - nasadki z magnesem, w odpowiednio przygotowane miejsce (bez czekania, aż emalia wyschnie). Odpowiednio ustawiony magnetyzer należy przytrzymać przy paznokciu ok. 15-30 sekund, unikając bezpośredniego kontaktu z emalią. W tym czasie na płytce stworzy się odpowiedni wzór. Na koniec, tę samą czynność powtarza się na kolejnych paznokciach, pamiętając aby po każdym lakierowaniu zastosować magnes.

Wypróbujecie?

