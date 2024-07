„Fashion Fetish” to seria filmów modowych wykreowana, wyprodukowana i wyreżyserowana całkowicie i wyłącznie przez kobiety. Cyklicznie, co tydzień od 22. marca do 1. czerwca będą się pojawiać kobiece interpretacje „ modowego fetyszu”, tego jak płeć piękna widzi modę i fetysz.

W projekcie wzięły udział m.in. Ruth Hogben, Lady Amanda Harlech, Daphne Guinness, Lily Donaldson, Liberty Ross i Dashy Zhukovej.

Tym razem w filmiku pod odważnym tytułem „F*ck Me” możemy oglądać 19-letnią Karlie Kloss. Amerykańską modelkę wokół której co jakiś czas robi się głośno. Jakiś czas temu wystąpiła nago przed obiektywem Mario Testino dla maazynu Allure. Innym razem można było ją oglądać na zdjęciach we włoskim Vogue’u gdzie wyglądała na bardzo wygłodzoną.

Godna następczyni Kate Moss, która wzbudzała kontrowersje w latach 90. została gwiazdą nowego filmu Ruth Hogben. Obejrzyjcie i oceńcie ile w nim jest mody, a ile fetyszu?



