Choć Monice Kuszyńskiej nie udało się wygrać Eurowizji, to jej kariera z pewnością teraz nabierze tempa. Gwiazda chętnie udziela wywiadów dla mediów, w których opowiada o swoich ciężkich chwilach po wypadku, odzyskiwaniu równowagi oraz obecnej sytuacji na rynku muzycznym.

Monika właśnie pojawiła się na okładce magazynu "Sens". W numerze znalazł się również obszerny wywiad z artystką, w którym możemy przeczytać jej bardzo szczere wyznania i przemyślenia. Oto fragment:

W sytuacji granicznej człowiek spotyka siebie i może zauważyć, że nawet z samym sobą ma powierzchowną relację. To przerażające odkrycie, ale też sygnał: pracuj nad sobą! Kiedyś wiecznie zdawało mi się, że jestem nie dość dobra, i karciłam się dosłownie za wszystko. Dziś umiem cieszyć się tym, co mam, widzę, że tak niewiele człowiekowi trzeba, żeby był zadowolony, może szczęśliwy. Nie mam poczucia pustki, za niczym nie gonię i czuję się bezpieczna w miejscu, w którym jestem. I... jeszcze coś: nie przywiązuję się już tak bardzo do tego, co o mnie mówią. Uniezależnienie się od opinii ludzi to coś bardzo trudnego, silnie związanego z ego. Teraz już wiem, że wszystko jest w naszej głowie i to dla mnie wiedza przełomowa - powiedziała Kuszyńska.