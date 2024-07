Rodzina Kardashianów to już marka, która jest nie tylko rozpoznawalna ale i świetnie się sprzedaje. Tym razem Kris Jenner, ze swoimi pięcioma córkami: Kim, Khloe, Kourtney, Kylie i Kendall, reklamują „Kardashian Kolors” – specjalną linię lakierów do paznokci marki Nicole by OPI.



Niestety kolekcja „Kardashian Kolors”, w Polsce dostępna będzie jedynie za pośrednictwem stron internetowych. Skusicie się?



jm



