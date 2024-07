Kardashianki na Women in Entertainment Breakfast 2013

1 z 10

Niekwestionowaną największą gwiazdą w rodzinie Kardashianów jest z pewnością Kim. To ona wzbudza najwięcej emocji, jest najpopularniejsza i co najważniejsze - to dzięki jej seks-taśmie zaczęła się kariera całej reszty. Ostatnio celebrytka trafiła na kolejną okładkę. Przypomnijmy: Kim Kardashian w bikini pierwszy raz po ciąży

Podczas wczorajszej imprezy "Women in Entertainment Breakfast 2013", która odbyła się w Hollywood, doszło natomiast do wcale nie tak częstego widoku - pojawiły się na niej aż trzy Kardashianki jednocześnie! Na czerwonym dywanie pozowały Kim, Khloe i matka sióstr, Kris Jenner.

Każda z nich próbowała skupić na sobie jak największą uwagę. Kim za sprawą musztardowej kreacji, która już zdążyła wzbudzić ogromne emocje w amerykańskich mediach. Khloe zachwyciła figurą w białej mini, a Kris zadebiutowała z nowym... nosem. W dodatku dość mocno sfatygowanym przez chirurga plastycznego.

Zobaczcie galerię zdjęć Kardashianek z hollywoodzkiej imprezy. Która z nich wyglądała najlepiej?