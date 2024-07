Kim Kardashian uwielbia wzbudzać wokół siebie zainteresowanie. Nie bez powodu jej małżeństwo z Kanye Westem w dużej mierze rozgrywa się na oczach mediów. Para chętnie odpowiada publicznie o najbardziej intymnych szczegółach swojego związku. Zobacz: Kardashianka pragnie drugiego dziecka. Kanye opowiedział o ich pożyciu seksualnym

Ślub pary odbył się 24 maja 2014 roku i był wielki wydarzeniem medialnym. Na ślubie na zabytkowej twierdzy we Florencji bawiło się około sześciuset gości. Obecnie para szykuje się do celebrowania pierwszej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. I tutaj również na pewno będzie bardzo spektakularnie!

Para ma odnowić przysięgę małżeńską oraz spędzić romantyczne chwile tylko we dwoje w ekskluzywnej restauracji na szczycie wieży Eiffla. Następnie Kim i Kanye mają udać się w romantyczny rejs. Kanye próbował również przekonać władze Paryża do wyświetlenia imion małżonków na wieży Eiffla, jednak to mu się nie udało.

Myślicie, że podzielą się zdjęciami z rocznicy w mediach społecznościowych?

