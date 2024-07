Kanye West odkąd zaczął spotykać się z Kim Kardashian stał się jeszcze bardziej medialną postacią, niż był wcześniej. Od momentu narodzin ich córeczki paparazzi jeszcze bardziej polują na jego zdjęcia. W sieci można znaleźć filmik, w którym raper najpierw tłumaczy fotoreporterowi, aby ten do niego nie mówił. Gdy człowiek z aparatem go nie słucha, gwiazdorowi puszczają nerwy i dochodzi do rękoczynu. Ostro.

Przypomnijmy, że w Polsce do podobnego czynu dopuścili się ochroniarze Beyonce podczas jej wizyty w Warszawie. Zobacz: Polski paparazzo pobity! Co na to policja?