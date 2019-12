Kamil z "Big Brothera" zmienił kolor włosów! Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda!

Kamil Lemieszewski zdecydował się na sporą metamorfozę. Zwycięzca ostatniej edycji "Big Brothera" zmienił kolor włosów na jasny blond! Jak teraz wygląda? Musicie zobaczyć jego najnowsze zdjęcia! Kamil Lemieszewski to zdecydowanie jeden z najbarwniejszych uczestników drugiej edycji powracającego po latach reality-show. I chociaż wśród mieszkańców domu Wielkiego Brata wzbudzał mieszane uczucia, to widzowie go pokochali. Do tej pory znakiem rozpoznawczym Kamila były jego długie, delikatnie kręcone ciemne włosy-teraz jednak zwycięzca "Big Brothera" postanowił zmienić swój wizerunek!

Kamil Lemieszewski zmienił kolor włosów

Kamil Lemieszewski zafundował sobie naprawdę wielką metamorfozę. Były uczestnik kultowego reality-show na swoim profilu na Instagramie pokazał efekty wizyty w salonie fryzjerskim. Jak teraz wygląda? Kamil przefarbował swoje włosy na bardzo jasny kolor! Jak na jego nową fryzurę zareagowali internauci? Zdania są podzielone- część fanów jest zachwycona, a niektórzy mocno krytykują nowy look Kamila.

- 10 lat młodziej 👌

- Super zmiana 🔥🔥

- Metamorfoza zdecydowanie udana jest moc i ogień 🔥🔥🔥- komentowali fani.

Nowy kolor włosów nie wszystkim jednak przypadł do gustu.

- Lepiej w ciemnych jak dla mnie 🙂🙂🥰😜

- Jednak źle.. :(

- W ciemnych lepiej !!!- pisali internauci.

Zobaczcie sami, jak teraz wygląda Kamil Lemieszewski! Udana metamorfoza? Naszym zdaniem bardzo!

Zobacz także: "Zostałem bez grosza"! Szokujące wyznanie Kamila z "Big Brothera"! Jak to możliwe?

Kamil Lemieszewski zmienił kolor włosów.

Zwycięzca Big Brothera zafundował sobie sporą metamorfozę.