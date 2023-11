Kamil Lemieszewski w "Big Brotherze" wyróżniał się swoją niebanalną osobowością. Chociaż nie wszyscy uczestnicy darzyli Kamila sympatią, a wśród widzów show jego osoba również wywoływała skrajne emocje, to jednak ostatecznie właśnie on wygrał program! Okazało się, że zwycięzca "Big Brothera" zabrał z domu Wielkiego Brata wyjątkową pamiątkę, którą ma zawsze przy sobie! Kamil opowiedział nam, co symbolizuje ten przedmiot oraz jakie wspomnienia w nim wywołuje! Czy podzieli się pamiątką również ze swoją ukochaną Ewą? Co jego wybranka myśli na ten temat? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego wideo!

