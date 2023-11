Reklama

Kamil Stoch wygrał ostatni konkurs Pucharu Świata w Planicy. Sportowiec oddał najdłuższy skok w konkursie - prowadził już w pierwszej serii, a skok w drugiej to była już tylko formalność. Kamil Stoch udowodnił, że jest niekwestionowanym królem tegorocznego sezonu.

Zobacz: Brawo! Kamil Stoch z Kryształową Kulą!

Ostra rywalizacja i triumf Stocha

Przez cały czas liderem cyklu Planica 7 był Johann Andre Forfang, ale ostatecznie to Kamil Stoch wyprzedził go o 9,4 punktu. Kamil Stoch nie zdobył Małej Kryształowej Kuli, ale odniósł 31. zwycięstwo w karierze i 9. w tym sezonie! Zapewnił mu to skok na 234,5 metra w finale. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, którego Stoch wyprzedził aż o 15,5 punktu. Na trzecim miejscu znalazł się Daniel Andre Tande.

Gratulujemy!

Polecamy: Wzruszający gest Kamila Stocha wobec Piotra Żyły! Co takiego zrobił po powrocie z Igrzysk?

Przeczytaj: To wzruszające wyznanie Kamila Stocha poznał właśnie cały świat! "Postaram się wspierać Cię przez resztę mojego życia"

Kamil Stoch odniósł 31. zwycięstwo w swojej karierze!

East News

Reklama

Wygraną zapewnił Kamilowi skok na 234,5 metra w finale