Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! A kto? Kamil Grosicki! Napastnik polskiej reprezentacji kończy dziś 30. lat! To powód do świętowania! My przygotowaliśmy dla Was zestawienie kilku ciekawostek na jego temat. I założymy się, że o żadnej z nich nie mieliście do tej pory pojęcia!

Czym zaskoczy Was piłkarz? Choćby tym, że jest właścicielem restauracji! I pewnie też tym, że przed laty walczył z poważnym nałogiem... Poznajcie szczegóły, zobaczcie nasze wideo i dołączcie do życzeń urodzinowych!

Kamil Grosicki jest pomocnikiem w reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Już 19 czerwca pojawi się na boisku podczas pierwszego meczu Polski na Mundialu 2018