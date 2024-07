Już jutro w sprzedaży pojawi się nowy numer magazynu "Party". Na jego okładce bohater najgłośniejszego skandalu w mediach ostatnich lat - Kamil Durczok. Komisja TVN, po kilku tygodniach badania sprawy mobbingu i molestowania w stacji, zakończyła z dziennikarzem współpracę z redaktorem w trybie natychmiastowym. To jednak początek jego problemów. Co jeszcze straci?

Reklama

Zobacz: Komisja TVN: Były przypadki molestowania. Durczok w trybie natychmiastowym odchodzi z TVN

Ponadto w numerze - Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży już po zaręczynach! Hanna Lis - dlaczego oddała mężowi swoją pracę? A także - niezwykłe zdjęcia jurorów i prowadzącej You Can Dance z Sewilli. W środku interesujące rozmowy z Anną Czartoryską oraz Romą Gąsiorowską. To wszystko w atrakcyjnej cenie - tylko 1,99 zł.

Serdecznie polecamy.

Zobacz: Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży oficjalnie razem

Zobacz także

Reklama

Kamil Durczok na salonach: