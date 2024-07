Agnieszka Kaczorowska brała udział w czterech edycjach programu „Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami”, od września 2014 roku do wiosny 2016. Odeszła, aby skoncentrować się na uczestnictwie w turniejach tanecznych. Obecnie nie wyklucza powrotu do ekipy tanecznego show telewizji Polsat, nie jest jednak pewna, czy nastąpi to już w 7. jego edycji.

Chęć jest obustronna, żeby działać dalej razem, ale musimy ustalić po prostu, czy mogę to robić. Jeszcze nie wiem, czy będę w stanie pogodzić ten program ze swoimi innymi projektami – mówi Agnieszka Kaczorowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

– Uwielbiam ten program i nigdy nie kryłam, że czuję się tam jak w rodzinie. Ale nikogo o nic nie proszę. Wszystko to, co ostatnio media piszą, są jakieś kompletne bzdury – mówi Agnieszka Kaczorowska.

Uważacie, że Agnieszka Kaczorowska powinna wrócić do "Tańca z gwiazdami"? Czy to byłby dla niej dobry ruch?

