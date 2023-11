Reklama

Ale to był rok! W ciągu ostatnich 12 miesięcy wiele polskich gwiazd stanęło na ślubnym kobiercu. Niektórzy jak Joanna Krupa z chęcią mówili nam o swoich planach zamążpójścia, a inni wręcz przeciwnie nie chcieli, aby jakakolwiek informacja na temat ślubu przedostała się do mediów. Podsumowaliśmy 2018 rok i przypominamy wam piękne uroczystości, które z przyjemnością komentowaliście! Czy jakiś związek was zaskoczył? A może spodziewaliście się takich zakończeń? Koniecznie zobaczcie wideo!

Dominika Gwit pokazała ZDJĘCIA z wczorajszego ślubu! Suknia? Bardzo efektowna, zobaczcie!

Małgosia i Paweł z programu "Rolnik szuka żony" w tym roku powiedzieli sobie "tak"

