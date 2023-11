W dniach 2 – 6 sierpnia 2017 roku na wodach wokół sopockiego mola odbywają się 14. regaty Sopot Match Race. To druga odsłon regatowego cyklu Match Race Super League, zaliczanego do klasyfikacji żeglarskiego pucharu świata

Reklama

Włączenie sopockich regat do cyklu Match Race Super League jest świadomą decyzją stawiającą na promocję żeglarstwa w tradycyjnym wydaniu – pojedynków jeden na jednego, rozgrywanych na jachtach jednokadłubowych, dających załogom możliwość wykazania się pełnią umiejętności technicznych, taktycznych, załogowych i sportowych” – mówi Przemysław Tarnacki, pomysłodawca i współorganizator regat.

Match racing to ta sama widowiskowa formuła, w której rozgrywana jest m.in. jedna z najważniejszych imprez w światowym żeglarstwie – regaty Pucharu Ameryki. To pojedynki "jeden na jednego". Dziennie odbędzie się około czterdziestu 20-minutowych wyścigów na dystansie zbliżonym do połowy długości sopockiego mola.

Rywalizację zawodników obserwować będzie można zarówno bezpośrednio z wody, z jednostek pływających wokół areny regat, jak i z lądu – z trybuny zlokalizowanej w nowej marinie żeglarskiej na końcu mola lub z hotelu Sheraton Sopot oraz przylegającego doń Domu Zdrojowego. Komentować będą Waldemar Heflich, redaktor naczelny miesięcznika "Żagle", Dominik Życki olimpijczyk w żeglarskiej klasie Star i jednocześnie dziennikarz sportowy oraz Dariusz Urbanowicz, dziennikarz sportowy, znawca jachtingu.

Kto wystąpi? Oto lista startowa:

1. Łukasz Wosiński (POL)

2. Patryk Zbroja (POL)

3. Dejan Presen (SLO)

4. Vladimir Lipavsky (ROS)

5. Przemysław Tarnacki (POL)

6. Karol Jabłoński (POL)

7. Alexey Nikolaev (RUS)

8. Toby Austin-Fraser (NZL)

Reklama