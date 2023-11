Już w najbliższą sobotę, 30 listopada odbędzie się wielki finał dziesiątej edycji "The Voice of Poland"! Kto wygra jubileuszową odsłonę muzycznego talent show? Zwycięży podopieczny Michała Szpaka, Margaret, Kamila Bednarka a może Tomsona i Barona? Przypominamy, że o zwycięstwo będą walczyć: Daria Reczek, Alicja Szemplińska, Damian Kulej i Tadeusz Seibert. Kto wygra? Tego dowiemy się już jutro! Zanim jednak rozpocznie się show zobaczcie, jak jurorzy "The Voice of Poland" komentują finał programu.

The Voice of Poland nie jest programem o perfekcyjnym śpiewaniu. To program, który ma pokazać nowe muzyczne talenty, osobowości, których nie da się podrobić. Wybierając zwycięzcę zapomnijcie o ewentualnych niedociągnięciach, które mogą się pojawić ze względu na ogromny stres towarzyszący finalistom. Artyści na największych scenach popełniają błędy i zdarzają się im wokalne wpadki. Kierujcie się sercem i zwracajcie uwagę czy uczestnicy wywołują w was prawdziwe emocje - powiedział Michał Szpak.

Podobnego zdania jest Kamil Bednarek.

Widzowie powinni kierować się przede wszystkim intuicją jeśli chodzi o szczerość artysty, tym, co chce przekazać podczas występów na scenie. Ufajcie przeczuciom i kierujcie się serduchem - powiedział Kamil Bednarek.

Zobaczcie zwiastun finałowego odcinka "The Voice of Poland"! Będziecie oglądać ostatni odcinek show? Jak myślicie, kto wygra?

Kto wygra 10. edycję "The Voice of Poland"?