Na ten singiel czekał cały świat. Fani Madonny oszaleli kiedy gwiazda ogłosiła, że wydaje nową płytę. Niedawno podała tytuł "MDNA", który został skrytykowany przez organizację walczącą ze środkami odurzającymi (czytaj: Madonna pokazała okładkę płyty), a teraz opublikowała klip do singla ją promującego - "Give Me All Your Lovin", w którym Madonna składa hołd m.in. Marylin Monroe. Obok królowej popu wystąpiły również Nicki Minaj i M.I.A.

Reklama

Od strony muzycznej singiel nawiązuje do korzeni i tego, co piosenkarka robiła w latach 80. Nie obyło się także bez współczesnych trendów w muzyce, choćby dubstepu.

Nie zabrakło także skandalu. W teledysku Madonna pozuje z dziecięcym wózkiem, w którym ma lalkę-bobasa. Gwiazda postanawia nakarmić "dziecko" by móc je później... wyrzucić za siebie.

W niedzielę, 5 lutego, artystka wykona singiel na żywo w przerwie finału ligi Super Bowl w Indianapolis. Nie możemy się doczekać, chociaż jak zapewniała ostatnio na Facebooku - skandalu nie będzie.

Zobacz także

Reklama

chimera