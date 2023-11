Reklama

Kariera Justyny Żyły nabiera rozpędu! Jak donosi Super Express, żona Piotra Żyły dostała propozycję udziału w popularnym show stacji TVN! Po jej sesji w "Playboyu" zainteresowanie Justyną mocno wzrosło, dlatego taka oferta była kwestią czasu...

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PONIŻEJ

Justyna Żyła gwiazdą TVN?

A chodzi o program "Agent-Gwiazdy"! Gazeta nie informuje jednak, czy żona skoczka zgodziła się na udział w show. Na razie jest na wakacjach z dziećmi, oczywiście bez Piotra. Warto jednak zaznaczyć, że już jakiś czas temu, w wywiadach podkreślała, że po głośnym rozstaniu ze sportowcem, ma na siebie pomysł i chce rozpocząć kilka projektów o których nie może mówić. Czyżby właśnie chodziło o "Agenta"?

Zobacz: Szykuje się ostra batalia rozwodowa Justyny i Piotra Żyłów? "Od jego prawników dostałam pismo..."

Zanim Polska zobaczy Justynę w TVN (albo i nie), wszyscy będą śledzić to, co dzieje się w jej małżeństwie. Niedawno Żyła dostała pismo od Piotra, który zakazuje jej wypowiadania się o nim w mediach. Pojawiły się również wieści, że pozew rozwodowy jest już w sądzie. I choć Justyna kilka tygodni temu mówiła, że ich relacje się poprawiają, jest inaczej. Nie bez powodu bowiem relacjonowała wyprowadzkę Piotra z domu, za co została ostatecznie ostro skrytykowana przez internautów.

Telenowela z udziałem Justyny i Piotra trwa więc dalej. Czy w medialnej przepychance znajdzie się czas na udział w show TVN?

Zobacz: Justyna Żyła o mężu: „Zamiast zajmować się dziećmi, woli wyjeżdżać z dziewczyną!”

Instagram

East News

Reklama