Kariera Justyny Żyły nabiera tempa! Choć góralka zakończyła już swoją przygodę z "Tańcem z gwiazdami", to wcale nie oznacza, że zamierza zrezygnować z show-biznesu. Mimo że w show Polsatu Justyna była krytykowana za brak tanecznych umiejętności, to uwagi jurorów potraktowała jak cenne doświadczenie, które zamierza wykorzystać w dalszej karierze. Co teraz zamierza robić?

Justyna Żyła podpisze kontrakt reklamowy?

Justyna Żyła tuż po programie wróciła do rodzinnej Wisły. Jak zdradziła w rozmowie z magazynem "Party", pierwsze dni poświęciła dzieciom, 7-letniej Karolinie i 12-letniemu Kubie, za którymi tęskniła mieszkając w stolicy. Potem, jak prawdziwa pani domu, zabrała się za... porządki :)

Tak naprawdę to dopiero zdążyłam posprzątać dom i wyprawić urodziny mojemu tacie. (...) Ale wkrótce znów przyjeżdżam do Warszawy, bo zaczynam nagrania do drugiej serii mojego programu "Pierzemy brudy do czysta". Mam też kilka nowych propozycji, które rozważam – powiedziała "Party".

Jak dowiedziało się "Party", Justyna rozmawia z jedną z polskich marek kosmetycznych. Czy podpisze swój pierwszy kontrakt? Okaże się niebawem. Ale Żyła nie wyklucza też udziału w kolejnym programie rozrywkowym. W jakim show chciałaby wystąpić?

Nie mówię "nie"! Chciałabym sprawdzić się w tym, co robię najlepiej, więc show o gotowaniu byłoby spełnieniem moich marzeń – zdradziła Justyna Żyła.

