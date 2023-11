Ostatnio jest jednym z najgorętszych nazwisk w polskich mediach. Najpierw ze szczegółami opowiedziała o rozstaniu z mężem Piotrem Żyłą, a później zaszokowała Polskę rozbieraną sesją w Playboyu. Czy Justyna Żyła ma szansę na dłużej zagościć w show-biznesie? Okazuje się, że żona popularnego skoczka ma pomysł na siebie. Czym chciałaby się zająć w przyszłości?

- Moją pasją jest gotowanie i tym chciałabym się zająć zawodowo. W kuchni czuję się pewniej niż przed obiektywem – tłumaczy Justyna w rozmowie z "Party".

Okazuje się, że Justyna ma prawdziwy dryg do gotowania. Jej potrawy pokazywane przez nią na Instagramie, to prawdziwe dzieła sztuki. Justyna chciałaby rozwijać się w tym kierunku, a w przyszłości może nawet założyć własną knajpę. Czy jej się to uda? Więcej w nowym wydaniu "Party".

Justyna Żyła ma pomysł na swoją karierę

Czy zostanie gwiazdą?