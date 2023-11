Dominika Tajner-Wiśniewska ma za sobą trudny czas. Z dnia na dzień dowiedziała się, że jej małżeństwo przestało istnieć. Okazało się bowiem, że Michał Wiśniewski, za jej plecami, złożył pozew o rozwód. Chwilę wcześniej celebrytka odpadła z "Tańca z gwiazdami". Program dał jej jednak szczęście. Dominika Tajner-Wiśniewska znalazła w nim bowiem przyjaciółkę, z którą spędziła święta!

Dominika Tajner-Wiśniewska i Justyna Żyła spędziły razem święta

Dominika Tajner-Wiśniewska poznała Justynę Żyłę w "Tańcu z gwiazdami". Bardzo szybko okazało się, jak wiele ich łączy. Obie pochodzą z gór. Obie też mają za sobą nieudane małżeństwa. Gdy okazało się, że Dominika Tajner-Wiśniewska została sama, Justyna Żyła błyskawicznie ruszyła jej z pomocą. Była żona Piotra Żyły stała się bowiem specjalistką od rozwodów. Justyna prowadzi program "Pierzemy brudy do czysta", w którym pomaga parom oczyścić swoje relacje.

Okazuje się, że panie zbliżyły się do siebie do tego stopnia, że spędziły ze sobą wielkanocne święta. Dominika Tajner-Wiśniewska postanowiła bowiem wrócić w rodzinne strony. W Wiśle mieszka też Justyna Żyła. Celebrytki uznały, że to dobry moment na to, aby zorganizować babski wieczór. Dominika pokazała kulisy ich spotkania na Instagramie. Widać, że obie świetnie się bawiły i dzięki temu zapomniały o wszystkich złych doświadczeniach.

Myślicie, że ta przyjaźń przetrwa?

Dominika może liczyć na wsparcie przyjaciół z "TzG"

