Wczoraj została wręczona nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Celem jest wyróżnienie osób, które swoimi dokonaniami chcą łamać stereotypy i wpływać na otaczającą rzeczywistość. W tym roku laureatem został dziennikarz Gazety wyborczej, Grzegorz Sroczyński. Zobacz: Tak mieszka polski laureat Grammy

Na gali pojawiła się również Justyna Steczkowska, która uświetniła ten wieczór swoim występem. Artystka zaprezentowała się w długiej, skromnej czerwonej sukni, która przełamana była ciężkim paskiem w talii. Ekstrawagancji dodawały też wycięte plecy, a także czerwone szpilki. Nie od dziś wiadomo, że wokalistka ma słabość do tego koloru, który idealnie podkreśla jej urodę. Jurorka i trenerka "The Voice of Poland" od lat bardzo dba o wizerunek diwy i nie zalicza żadnej wpadki.

Zobaczcie, jak się prezentowała: