Justyna Kowalczyk wychodzi za mąż! Czy data ślubu zostanie zmieniona przez epidemię!?

Justyna Kowalczyk weźmie ślub! Taką szczęśliwą wiadomością podzielił się Aleksander Wierietielny, były trener złotej medalistki podczas wywiadu. Kiedy Kowalczyk została zapytana czy jest szczęśliwa i bez wahania odpowiedziała, że tak, jej trener postanowił uzupełnić tę wypowiedź i dodał:

W maju odbędzie się ślub. Już jestem zaproszony - powiedział były trener Kowalczyk, Aleksander Wieretielnyw rozmowie z dziennikarzem rosyjskiego sewrwisu skisport.ru.

Tym samym zdradził informację, którą Justyna Kowalczyk trzymała w tajemnicy. Jak wiadomo sportsmenka nie mówi zbyt wiele o swoim życiu prywatnym i bardzo mocno oddziela je od zawodowego. Ze swoim narzeczonym po raz pierwszy pojawiła się na gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wspólne zdjęcia pary można też zobaczyć w mediach społecznościowych, gdzie Justyna Kowalczyk pokazuje, jak aktywnie spędzają czas, dzieląc wspólne pasje do sportów zimowych. Co dalej ze ślubem biegaczki?

Czy ślub Justyny Kowalczyk się odbędzie?

Wszystko wskazuje na to, że przygotowania do ślubu są już na ostatniej prostej skoro zaproszenia zostały rozesłane, o czym poinformował były trener złotej medalistki. Jednak obecna sytuacja w Polsce i świat w obliczu epidemii koronawirusa sprawiają, że urządzenie hucznego wesela nie jest możliwe. Czy to oznacza, że Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli przełożą datę ślubu?

Kim jest narzeczony Justyny Kowalczyk?

Kacper Tekieli podobnie jak Justyna Kowalczyk jest związany ze światem sportu. Narzeczony dwukrotnej złotej medalistki olimpijskiej jest instruktorem wspinaczki sportowej. Tekieli urodził się w 1984 roku w Gdańsku. Był też jednym z uczestników programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015.

Para będzie musiała przełożyć uroczystość przez epidemię koronawirusa?

Instagram/Justyna Kowalczyk