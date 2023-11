Czy Hailey Baldwin rozwiedzie się z Justinem Bieberem? Od kilku miesięcy mówi się, że para przechodzi poważny kryzys! Wszystko przez problemy Kanadyjczyka ze zdrowiem, a także słabość do byłej dziewczyny, Seleny Gomez. Czy eks partnerka naprawdę zrujnuje małżeństwo wokalisty? Przeczytajcie!

Justin Bieber zakochany!

Justin Bieber na ślubnym kobiercu stanął jesienią zeszłego roku. Jego wybranka, Hailey Baldwin, miała mu pomóc walczyć z demonami przeszłości. Ale plotkowało się, że artysta wciąż czuje coś do Seleny Gomez, Nie pomogło szczere wyznanie Kanadyjczyka...

Plotki o kryzysie w związku podsycały również coraz to nowsze zdjęcia dostarczone przez paparazzi. Bieber i jego ukochana rzadko kiedy pojawiali się razem w dobrych humorach, często sprzeczali się, nawet na ulicy. O co? Modelka przyłapała męża m.in. na pisaniu smsów do byłej dziewczyny.

Czy problemy w związku pary to już przeszłość? Justin pokazał właśnie na Instagramie urocze zdjęcie z żoną. Para nie może na nim oderwać od siebie rąk. Tylko spójrzcie, co napisał piosenkarz.

- Codziennie dla niej nowa ksywka. Moja goo goo - napisał Bieber.

A potem dodał jeszcze jedną fotografię z ukochaną ze studia nagraniowego.

Zdjęciami zachwycili się fani oraz amerykańska aktorka, Drew Barrymore.

Czuć miłość z tego obrazka. Cudownie - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie zdjęcia Justina i Hailey. Jak myślicie, czy związek pary przetrwa?

Justin wyznaje miłość Hailey na Instagramie