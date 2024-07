Justin Bieber jest znowu na wakacjach. I znowu Bieber potwierdził, że lepiej się czuje bez ubrania niż w nim :)

21-letni gwiazdor odpoczywa na Bora Bora. I, jak zauważyły zagraniczne media, które zrobiły mu zdjęcia w całej okazałości, nie miał problemu ze swoją nagością podczas rozkoszowania się kąpielami w pełnym słońcu.

Goły Justin Bieber

Wokalista nie jest na Bora Bora sam. Bieber poszedł popływać na golasa z Jayde Pierce, modelką i specjalistką od makijażu, jak sama się tytułuje. Ona jednak miała na sobie biały szlafrok podczas robienia zdjęcia.

Od jakiegoś czasu plotkuje się, że Pierce jest nową ukochaną idola nastolatek. Dziewczyna ma 20 lat i również wrzuca dużo swoich zdjęć z Bora Bora na Instagram. Ale na żadnym z nich nie jest razem z Bieberem. Parę ostatni raz widziano razem w maju. I choć status związku nie został jeszcze potwierdzony, to wszyscy wiedzą, że Bieber zachowywał się wobec Pierce bardzo romantycznie - grał jej na gitarze w trakcie zachodu słońca.

Życzymy dużo miłości w ciuchach i bez :).

Justin Bieber

A photo posted by Justin Bieber (@justinbieber) on Oct 6, 2015 at 5:48pm PDT

A photo posted by Jayde Pierce (@jaydepierce) on Oct 5, 2015 at 2:02pm PDT

Promos been Fun early mornings late nights A photo posted by Justin Bieber (@justinbieber) on Sep 18, 2015 at 2:21am PDT