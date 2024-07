1 z 15

"Must Be the Music 5” dobiegło końca. Walkę o 100 tys. złotych i możliwość występu na tegorocznym festiwalu Top Trendy na scenie muzycznego show stoczyło dziesięciu najlepszych wykonawców tej edycji programu. Zwycięzcami muzycznego show zostali Piotr Szumlas i Jakub Zaborski, którzy już od etapów podbili serca jurorów i telewidzów.

Tego wieczoru jurorzy mogli zaprezentować się w godnych, jak na okazję stylizacjach. Paulina Sykut postawiła na elegancką asymetryczną kreację. Kora zaskoczyła wszystkich odważnym i oryginalnym kombinezonem. Wojciech Łozowski wybrał swój ulubiony rock'n'rollowy styl.

Zgadzacie się z wyborem widzów, iż Piotr i Kuba byli najlepsi w tej edycji "Must Be the Music"?