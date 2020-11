Julia Wieniawa rozjaśniła włosy i postawiła na ostre cięcie! „Żebym nie żałowała tego”

Julia Wieniawa zdecydowała się na zmianę fryzury! Trzeba przyznać, ze dla młodej aktorki to prawdziwa rewolucja, bo choć Wieniawa uwielbia eksperymentować z modą, to w w przypadku fryzury powstrzymywała się od szaleństw. Znacznie odważniejsza była w przypadku makijażu, za co czasem była krytykowana.Na czerwonym dywanie, ekranie, jak i na instagramowym koncie gwiazdy „Zawsze warto” mogliśmy ją oglądać zazwyczaj w wyprostowanych włosach, romantycznych falach czy czy wysoko spiętych kucykach. Nic więc dziwnego, że najnowsza fryzura finalistki "Tańca z gwiazdami" zaskoczyła fanów. Tak jasnych pasm Julia jeszcze nie miała!

Julia Wieniawa skróciła i rozjaśniła włosy

Julia Wieniawa oddała się w ręce zaufanej stylistki fryzur, która najwyraźniej przekonała ją do metamorfozy. Gwiazda pokazywała etapy zmiany na swoim InstaStories. Wieniawa stwierdziła, że zdecydowała się na prawdziwą metamorfozę z powodu zapowiadanego... lockdownu. Coraz większa liczba zakażeń koronawirusem sprawiła, że rząd nie wyklucza narodowej kwarantanny...

Jestem u Marty wreszcie po dwóch miesiącach. Zrobimy dzisiaj jakąś rewolucję. Boję się trochę, ale co mi szkodzi. Zaraz nas zamykają w domach - zażartowała na Instagramie Julia. Omg. Boże, żebym nie żałowała tego – dodała.

Instagram

Po relacjach z kolejnych etapów pielęgnacji i koloryzacji i strzyżenia włosów, Julia Wieniawa wreszcie pochwaliła się fanom zdjęciem i filmikiem z efektu metamorfozy.

Zrobiłyśmy jasne pasemka i mega krótki przód. Prawie grzywka, ale typowej grzywki się bałam. Zobaczymy, jak mi się będzie to układać, jak się loki rozprostują – przyznała Julia Wieniawa.

Julia zdecydowała się wyraźne podciąć włosy. Wybrała też najmodniejszą w tym sezonie francuską grzywkę, tzw. curtain bangs. Gwiazda mocno rozjaśniła tez włosy - dzięki temu zyskały na objętości i rozjaśniły twarz.

Instagram

Naszym zdaniem jest świetnie!