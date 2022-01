Julia Wieniawa opublikowała zdjęcie z podbitym okiem! Co się stało?

Julia Wieniawa dała się oszpecić w najnowszej produkcji Patryka Vegi! Aktorka już kilka dni temu poleciała do Bangkoku, gdzie trwają zdjęcia do nowego filmu Vegi " Small World". W filmie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka oraz Enrique Arce, aktora z serialu "Dom z papieru". W obsadzie "Small World" nie zabraknie również pięknej Julii Wieniawy. Aktorka co jakiś czas pokazuje swoim fanom, jak będzie wyglądać jej bohaterka. Teraz nowe zdjęcie z planu pokazał również Patryk Vega! Julia Wieniawa na planie nowego filmu Patryka Vegi Wszystko wskazuje na to, że Julia Wieniawa, podobnie jak Małgorzata Kożuchowska czy Olga Bołądź, które dały się oszpecić w poprzednich filmach Patryka Vegi, również musi się poddać sporej charakteryzacji zanim rozpocznie zdjęcia do filmu "Small World". Nie dość, że bohaterka którą gra Julia będzie cała posiniaczona to jeszcze zafunduje sobie ogromny tatuaż. juliawieniawa zrobiła pierwszy tatuaż w Bangkoku! 🔥#patrykvega #bangkok- napisał Patryk Vega. Zobaczcie, jak Julia Wieniawa wygląda na planie nowego filmu Patryja Vegi. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście! Wybierzecie się do kina na "Small World"? Zobacz także: Julia Wieniawa zagra w międzynarodowym serialowym hicie? Pokazała wymowne zdjęcie! Patryk Vega pokazał nowe zdjęcie z planu filmowego. Aktorka dała się oszpecić do roli.