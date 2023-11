Już 12 września na rynku pojawi się nowy numer magazynu "Be Active. Dietetyka&Fitness". Tym razem gwiazdą okładki jest młoda aktorka i piosenkarka - Julia Wieniawa. Gwiazda od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy na siłowni, bardzo dba o swoją sylwetkę, a w sesji zdjęciowej ćwiczy ABT z hantlami. (Julia Wieniawa na siłowni wideo, seksowne zdjęcia aktorki)

Reklama

Więcej: Adam Zdrójkowski o scenie łóżkowej z Julią Wieniawą

Sprawdź koniecznie: Julia Wieniawa zdradza, jak jej poszła matura

Zobacz: Sylwia Przybysz ma konflikt z Julią Wieniawą i Kasią Sawczuk? Mamy komentarz młodej gwiazdy!

Julia Wieniawa na okładce "Be Active". Co jeszcze w numerze?

Co jeszcze w numerze? Dieta 1500 kcal - jesienne superfoods! A także 11 sposób na smukła talię, raport - trening i regeneracja gdy masz lat 20, 30 i 40.

Zobacz: TEN KOSMETYK TO PRAWDZIWY HIT! POZNAJ WYNIKI TESTU NIVEA SILK MOUSSE!

Więcej: TA GWIAZDA OTWARCIE PRZYZNAJE, ŻE JEST UZALEŻNIONA OD... KOSMETYKÓW! O KOGO CHODZI?

Q&A - Alergie? Kłopoty z trawieniem? To może być SIBO! Co to SIBO? Odpowiedź w nowym „Be Active”. Od 12 września w sprzedaży.

Zobacz także: Czy Sylwia Przybysz zdetronizuje Julię Wieniawę jako ikonę stylu? Ubierają się BARDZO PODOBNIE!

Wiedzieliście, że Julka ma taką figurę?

ONS

Reklama

Już kiedyś pokazała kiedyś gorące fotki!