Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu nie mogło zabraknąć jednej z najgorętszych par młodego pokolenia - Julii Wieniawy i Antka Królikowskieg, którzy pojawią się w programie "The Story of my Life. Historia naszego życia" (w piątki w Polsacie po "Tańcu z Gwiazdami"). Zakochani chętnie pozowali do zdjęć i rozmawiali z dziennikarzami. Julia Wieniawa po raz kolejny udowodniła, że jest nie tylko jedną z najbardziej utalentowanych młodych gwiazd, ale również jedną z najbardziej stylowych. Aktorka zadała szyku na czerwonym dywanie!

Trudno było oderwać od niej wzrok! W pewnym momencie Antek nieco się oddalił, a fotoreporterzy robili zdjęcia samej Julii. Nie ma wątpliwości, kto z tej dwójki skradł ramówkowy wieczór. ;) Zobaczcie zdjęcia!

