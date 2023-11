Reklama

To był bardzo wyjątkowy rok! Spędziliście go wspólnie z nami komentując i czytając newsy o gwiazdach. Wiele razy, to Wy informowaliście nas, gdy coś działo się na świecie. Nie da się ukryć, że cały czas wspólnie budujemy portal Party.pl i bardzo cieszymy się, że jesteście z nami!

Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, aby odpocząć i podsumować obecny rok. Edyta Herbuś, Julia Wieniawa, Dawid Kwiatkowski... oni dobrze to wiedzą i już udali się w rodzinne strony do bliskich. Nie zapomnieli złożyć Wam, drodzy Czytelnicy Party.pl świątecznych życzeń. Posłuchajcie, czego życzą Wam gwiazdy!

Tak wygląda choinka Małgorzaty Rozenek-Majdan!

Mat. prasowe

Rafał Mroczek również nie może doczekać się świąt!

