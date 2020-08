Gwiazda "BrzydUli" Julia Kamińska cała na złoto w cekinowej kreacji na prezentacji ramówki TVN! Robi wrażenie

Julia Kamińska zaprezentowała odważny, cekinowy look na prezentacji jesiennej ramówki TVN! Aktorka, która promowała powracający po latach serial "BrzydUla" zachwyciła swoim wyglądem w złotym zestawie. Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcia gwiazdy!

Podoba się Wam stylizacja Julii Kamińskiej?

Julia Kamińska zachwyca swoją stylizacją i figurą

Dziś, w środę 26 sierpnia odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Na imprezie pojawiło się sporo gwiazd, które już wkrótce zobaczymy w serialach i programach emitowanych przez stację. Na konferencji nie mogło zabraknąć Julii Kamińskiej, która gra główną rolę w hicie "BrzydUla".

Serial o Uli Cieplak był w przeszłości prawdziwym hitem TVN, a teraz po latach wraca na antenę. Podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że główna bohaterka będzie młodą mamą! Co jeszcze nowego w "BrzydUli"? Tego dowiemy się już wkrótce - premiera odbędzie się 5 października o godzinie 20:00 na antenie TVN7 - serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku. Widzowie TVN zobaczą powtórki "BrzydUli" w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:30.

A jak prezentowała się Julia Kamińska na prezentacji jesiennej ramówki TVN? Aktorka wybrała cekinowy zestaw, który podkreślił jej świetną figurę. W długich i marynarce z wiązaniem wyglądała pięknie!

Zobaczcie sami, jak wyglądała Julia Kamińska! Podoba się Wam jej look? Głosujcie w naszej sondzie!

Julia Kamińska w żółtym komplecie na prezentacji jesiennej ramówki TVN.

Gwiazda "BrzydUli" wyglądała świetnie!